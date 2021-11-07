Başkan Demirtaş’tan çağrı: “Çöp toplama maliyeti 35 milyon TL, bunun 5 milyonu geçmemesi lazım”

– Şehirde farkındalık oluşturacak etkinliklerle çöp toplama maliyetini düşürmek istediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şu anda maliyeti 35 milyon TL, bunun 5 milyonu geçmemesi lazım” dedi.

İlkadım Belediyesi “Temiz Çevre, Temiz İlkadım” projesi kapsamında farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için düzenleneceği yürüyüş konvoyuna tüm ilçe halkını davet etti.

Vatandaşları 8 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da Şehir Kulübü önünde başlayacak olan farkındalık yürüyüşüne çağıran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”İnsanlar ihtiyacı olmayan veya fazlalık dediğimiz katı maddeleri yani çöpleri bulunduğu ortamlardan uzaklaştırma meylindedir. Böylece insanın ve insan topluluğunun olduğu her yerde çöp oluşur. Kimi yerde çok kimi yerde az oluşur. Şehirleşme ile birlikte çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün yerel yönetimler kentlerden topladıkları çöpleri şehirden uzaklarda ya doğa ile barışık olmayan metotla veya çevre ile uyumlu şekilde bertaraf etmektedirler” diye konuştu.



“İlkadım’da çöp toplama maliyeti 35 milyon TL”

Rakamları açıklayan ve düşürülmesi için destek isteyen Başkan Demirtaş, “İlkadım ilçemizde çöp yönetim sistemi maliyetinin yüzde 65 ila yüzde 80'ini çöplerin toplanması ve taşınması oluşturmaktadır. Bugün sadece ilçemizde çöp toplama, taşıma ve işletme maliyeti yılda maalesef yaklaşık 35 milyon TL’dir. Aslında bu rakamın ilçemizde 5 milyon TL’yi geçmemesi lazım. Rakamsal verilerin ışığında şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızdan beklediğimiz en güzel temizlik kirletmemektir anlayışı ile temiz bir İlkadım için farkındalık oluşturmalarıdır” şeklinde konuştu.



Tıbbi maske atığına dikkat çekti

Sokaklarda son zamanlarda en çok karşılaşılan atıklardan birinin maske olduğunu söyleyen Demirtaş, ”Kovid19’dan korunmamızı sağlayan tıbbi maskeler, sokaklara, toplu yaşam alanlarına gelişi güzel atılmaları ile hem çevre kirliliği hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Tüm bu atıkların geri dönüşümü ve doğaya atılmaması çevre için hayati önem taşıyor. Bu atıkları azaltmak bizim elimizde; kullandığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz” diye konuştu.

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