Havza’da mezarlıkta parke çalışması takdir kazandı

Havza Belediyesi tarafından İmircik Mahallesi Mezarlığı’nda yapılan çalışmaları mahalle sakinlerinden takdir topladı.

Havza Belediyesi, İmircik Mahalle Mezarlığı’nda yapılan çalışmalara destek oldu. Mezarlık girişinde namaza kılma alanı ve mezar içi yollarda parke çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan İmircik Mahalle Muhtarı Mustafa Korkmaz, mezarlık içerisinde kendi imkanlarıyla yaptıkları çalışmayı bir yere kadar getirebildiklerini, bu noktadan sonra Havza Belediyesi’nin destek olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar ile mahallede cenaze hizmetlerinin yürütülmesinin kolaylaştığını belirten Korkmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Bülent Yılmaz ise mezarlığın eski hali ile gerek cenaze işlemlerinde gerek ise kabir ziyaretlerinde zorlandıklarını belirterek, “Mahalle mezarlığımız yapılan parke çalışması ile tertemiz hale geldi. Sağolsun Havza Belediyesi yükümüzün büyük bir kısmını üzerimizden aldı. Şimdi yapılacak birkaç işimiz var. Bunlarda mahalle sakinleri olarak bizlerin üzerine düşen vazifeler. Mahallemize yapılan bu hizmetten ötürü Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ederim” dedi.

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