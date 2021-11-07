Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: “Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz” “Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır” Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla’nın Katılımıyla OMÜ’de Eğitime Destek Toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: “Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz” “Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır” Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla’nın Katılımıyla OMÜ’de Eğitime Destek Toplantısı

İHA

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla: “Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimiz” “Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır” Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kışla’nın Katılımıyla OMÜ’de Eğitime Destek Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, amaçlarından birinin bu ülkenin en büyük zenginliği olan gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, faydalı ve donanımlı yetişmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Eğitime yapılan katkı asla boşa gitmiyor ve başarıya etki ediyor. Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır” dedi.
Bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Samsun’u ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, protokol üyeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen “Eğitime Destek Platformu Toplantısı”na katıldı. Sabah saatlerinde SamsunÇarşamba Havalimanından, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da yer aldığı protokol üyeleri tarafından karşılanan Başdanışman İsrafil Kışla, Samsun Üniversitesine yaptığı ziyaretin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle OMÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya iştirak etti.

“Bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimizdir”
Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla da Eğitime Destek Platformunun (EDEP) çalışmalarına değinerek şöyle devam etti: “EDEP, 28 Şubat sürecinde imam hatip okullarına sahip çıkmak amacıyla İmam Hatip Platformu olarak çalışmalarına başlayan bir sivil inisiyatif kuruluşudur. Yıllarca çok değerli hizmetlerde bulunarak pek çok problemin çözülmesinde ve yeni hizmetlerin üretilmesinde, diğer sivil toplum kuruluşları gibi çok ciddi emekler verdi. Bizim derdimiz tabii ki sadece imam hatip okulları değil, bu ülkenin en büyük zenginliği gençlerimizin her birinin; milli ve manevi değerlere bağlı, faydalı ve donanımlı yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarında insanlarımız, ülkemizin ve gençliğimizin geleceği için, Allah’ın rızasını almak için gönüllü olarak çalışıyorlar.”
Sivil toplum kuruluşlarının desteğini alan kurumların daha başarılı olduğuna dikkat çeken Başdanışman İsrafil Kışla, “Eğitime yapılan katkı asla boşa gitmiyor ve başarıya etki ediyor. Bir amacımız da çocuklarımızın din eğitimini devlet eliyle almasıdır” şeklinde konuştu.
Sivil toplum kuruluşlarının sivil kimliklerini koruyarak, kamu kuruluşlarıyla beraber problemlerin çözümüne katkı sunması gerektiğini kaydeden Başdanışman Kışla şunları söyledi:
“Sivil toplum kuruluşları ekstra hizmet ortaya koymalı. Bunun da üç yolu var. Bir tanesi kamu kurumlarının projelerine destek olmak, ikincisi kendi projelerini üretmek, üçüncüsü de kamu kurumlarıyla yapılacak protokollerle müşterek projeleri hayata geçirmek. Tüm bunları gerçekleştirmedeki anahtar kelime de yönetmek değil, güzel iletişimdir. Güzel iletişimle çözülmeyecek problem olamaz. Kamu elindeki imkân kadar iş yapar. Ancak sivil toplum kuruluşları ufku kadar iş yapar. Ufkunuz varsa çok şey yapabilirsiniz. Ufkunuz yoksa maddi yetersizlikleri öne sürerek sadece bahane üretirsiniz. Oysa hayır işlerinde para, birinci değil ancak dördüncü sermayenizdir. En büyük sermaye hayır işleme azmi ve kararlılığı, sonra güven, daha sonra da doğru bir projedir. Para bunlardan sonra gelir.”
Türkiye Gençlik Vakfının( TÜGVA) çalışmalarının ve faaliyetlerinin yer aldığı tanıtım videosunun gösterimiyle devam eden toplantıda; EDEP Başkanı Şuayip Sevgi, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır yaptıkları sunumlarla kurumlarının mevcut durumu, faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantıda okunan Kur’an tilavetinin ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla’ya ziyareti için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla’nın OMÜ şeref defterini imzalamasıyla toplantı sona erdi.
Toplantıya; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza’da mezarlıkta parke çalışması takdir kazandı
YEREL HABERLER Havza’da mezarlıkta parke çalışması takdir kazandı
Başkan Demirtaş’tan çağrı: “Çöp toplama maliyeti 35 milyon TL, bunun 5 milyonu geçmemesi lazım”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan çağrı: “Çöp toplama maliyeti 35 ...
Başkan Demir: “Şehrin yarınlarını inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Şehrin yarınlarını inşa ediyoruz”
Kenevirden üretilen giysiler vitrine çıktı
YEREL HABERLER Kenevirden üretilen giysiler vitrine çıktı
Samsun’da siyah çeltik hasadı
YEREL HABERLER Samsun’da siyah çeltik hasadı
637 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 637 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
Kan bağışında Türkiye rekorları olan okuldan yeni kampanya Samsun'da 5 yılda 3 bin 212 ünite kan toplayan Baruthane Ortaokulu, kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kan bağışında Türkiye rekorları olan okuldan yeni ...
Lisenin 15 sınıfına şehitlerin adı verildi
YEREL HABERLER Lisenin 15 sınıfına şehitlerin adı verildi
Ringe çıkacak sporcular yüzleşti
YEREL HABERLER Ringe çıkacak sporcular yüzleşti
Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından
Atakum Kent Konseyi lösemili çocuklara el uzattı
YEREL HABERLER Atakum Kent Konseyi lösemili çocuklara el uzattı
Fuat Çapa: “Güzel ve önemli bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Güzel ve önemli bir galibiyet aldık”
Turgay Altay: “Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz”
YEREL HABERLER Turgay Altay: “Şu anda olmamamız gereken bir ...
EMŞAV’dan Lütfü Türkkan’a 'istifa' çağrısı
YEREL HABERLER EMŞAV’dan Lütfü Türkkan’a 'istifa' çağrısı
Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü: 1-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü: 1-0
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Manisa FK: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 1 - Manisa FK: 0
Köprüde intihar girişimi
YEREL HABERLER Köprüde intihar girişimi
"Engelim, Sanatıma Engel Değil" kursları başladı
YEREL HABERLER "Engelim, Sanatıma Engel Değil" kursları başladı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı
Özdemir: “Emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız” Samsun İl Emniyet Müdürü Urhal’dan Havza Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Özdemir: “Emniyet güçlerimizin yanındayız ve ...
Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Evinde ve üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER 4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Eğitime Destek Platformu Samsun Toplantısı
YEREL HABERLER Eğitime Destek Platformu Samsun Toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.