Tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'da tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Havza ilçesi Gidirli Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Bayram Köksal tarla sürerken idaresindeki 55 HT 219 plakalı traktör devrildi. Bayram Köksal devrilerek yan yatan traktörün altında kaldı. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri traktörün altında kalan Bayram Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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