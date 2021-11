UMKE’den nefes kesen tatbikat

Samsun'da UMKE ekipleri tarafından düzenlenen trafik kazası kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin Samsun’un Terme ilçesinde 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği bölge kampında yaptığı tatbikat nefesleri kesti. Samsun, Ordu ve Amasya bölgelerinden toplam 80 kişilik ekip, Samsun’un Terme ilçesinde senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan vatandaşların kurtarılması için düzenledikleri tatbikatta davetlilerden takdir topladı.

UMKE gönüllüsü ve Terme 112 Acil Servis birim sorumlusu Şükrü Özyurt, “Tatbikatımızda da görüldüğü üzere KED yeleği spine boad ve çeşitli atel uygulamalarıyla beraber kaza ya da bir başka acil durumda hasta ve yaralı şahsın omurga stabilizasyonu sağlanıyor. Acil durum gönüllüleri olarak yaralının kırık, kanama gibi durumlarda profesyonel şekilde sıkıştıkları yerden çıkartılmasını tamamladıktan sonra en yakın sağlık kuruluşlarına nakilleri gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız tatbikatlarda da bu hususlara dikkat ederek bir tecrübe paylaşımında bulunduk” dedi.



Tecrübelerini sergilediler

Uzmanların iklim değişikliğine ilişkin açıklamalarını vurgulayarak, Terme ve Salıpazarı bölgelerinin son yıllarda yaşadığı sel afetlerini hatırlatan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ülkemizin çeşitli noktalarında sayısız başarılı göreve imza atan UMKE ve AFAD ekiplerimizi ilçemizde ağırlamaktan onur duyduk. Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde yaşanan sel afetleri ve şiddetli sağanak yağışlar sonrası sel felaketine karşı artık her an tetikteyiz. UMKE ve AFAD ekiplerimiz de bölgemizde gerçekleştirdikleri çalışmalarda profesyonelliklerini ve tecrübelerini sergilemiş oldular. UMKE’nin yanında AFAD, 112 ve itfaiye ekiplerimizin güzel bir koordinasyonla yaptığı tatbikat bizi gururlandırdı” diye konuştu.



“UMKE ekibini ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz”

UMKE’nin faaliyet planı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme Miliç Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiği kampı ziyaret eden Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE), UMKE ekibiyle bir araya gelerek istişarede bulundu.

TAKE Başkanı Osman Çalışkan, “Doğal afetlerin ne zaman geleceği belli değil. O yüzden ulusal kurtarma ekiplerinin bu tür tatbikatlarının ne derece önemli olduğunu yaşamış olduğumuz afetlerde görüyoruz. Bizler de Terme Arama Kurtarma Derneği olarak bu tür kampların sıklıkla yapılarak ekiplerin kondisyonlarının devamlı yüksek tutulması gerekmektedir. UMKE ekibini ilçemizde ağırlamaktan mutluyuz. Bu tür kamp ve tatbikatların devamlı yapılabilmesi için dernek olarak üzerimize düşen her türlü desteği sağlayacağız. Gönüllülük esasına dayanarak TAKE olarak çıktığımız bu yolda bize ihtiyaç duyulan her yerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

