Samsun'da polisten şok uygulama ve denetimler 27 bin 32 şahsın GBT’si sorgulandı, 69 aranan şahıs yakalandı 14 bin 359 araç kontrol edildi, 2 bin 874 sürücüye işlem uygulandı, 153 araç trafikten men edildi

Samsun’da polis tarafından 3 günlük uygulamalarda 27 bin 32 şahsın GBT'si kontrol edildi, 69 aranan şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 14 bin 359 araç kontrol edilerek 2 bin 874 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 153 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dış İlçe Amirlik/Müdürlükleri tarafından 0508 Kasım tarihleri arasında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kahvehaneler, restoranlar, metruk binalar ve parkbahçelerde şok uygulamalar ile sabit yol denetimleri yapıldı.

Üç günlük denetimler sonucunda toplam 27 bin 32 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 26 bin 626 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen 4 pozitif, 9 temaslı olmak üzere toplam 13 şahsa işlem yapıldı. Toplam 69 aranan şahıs yakalandı. 99 park ve bahçe kontrol edildi. 12 şahsa adli, 35 şahsa idari işlem yapıldı. 250 iş yeri kontrol edilerek 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca7 adet kurusıkı tabanca, 43 adet kesici/delici alet, 1143,38 gram kannabinoid, 141,1 gr metamfetamin, 6,193 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 53,84 gram esrar, 1 adet terazi ele geçirildi. 14 bin 359 araç kontrol edilerek 2 bin 874 araç ve sürücüye işlem uygulandı, 153 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.