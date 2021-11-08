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OMÜ'de ilk defa bir önlisans öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan destek aldı

İHA

OMÜ'de ilk defa bir önlisans öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan destek aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KÖKMER) Müdürü Öğretim Görevlisi Doktor Melek Yüce, “Üniversitemizde ilk defa bir önlisans öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan destek aldı” dedi.
OMÜ KÖKMER’nin desteklediği lisansüstü, lisans ve önlisans projeleri TUBİTAK’tan destek almaya devam ediyor. KÖKMER tarafından desteklenen ve Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Melek Yüce’nin danışmanlığında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans öğrencisi Nuri Köylü’nün “Sentetik Çamaşır Deterjanları İle Bor Mineralleri İçeren Çamaşır Deterjanlarının Durulama Sonrası Çamaşırlarda Kalan Deterjan Kalıntılarının Hücresel Sitotoksisitelerinin Karşılaştırılması” konulu projesi, TÜBİTAK2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

“Üniversitemizde ilk defa bir önlisans öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan destek aldı”
Önlisans öğrencisi Köylü’nün başarısıyla ilgili değerlendirme bulunan OMÜ KÖKMER Müdürü Öğretim Görevlisi Doktor Melek Yüce, “Üniversitemizde ilk defa bir önlisans öğrencisinin projesi TUBİTAK’tan destek aldı. Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz ARGE çalışmalarına hız kazandırmak ve araştırmacılara bu konuda destek vermek. Bu kapsamda desteklediğimiz projelerin TÜBİTAK’tan destek almasından dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden yapılan açıklamada, “OMÜ olarak akademisyenimizi ve öğrencimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz” denildi.

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