İnşaattan düşen işçi ölümden döndü

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Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın birinci katından asansör boşluğuna düşen F.Ç. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan F.Ç. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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