Eğitim camiasına ‘sağlık’ desteği

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir yelpazede sürdürüyor. Bu kapsamda Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan ile Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'i makamında ziyaret ederek, kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladılar.

Sözleşme ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurum amirleri, idari personel, öğretmenler, çalışanlar ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlamış olduğu kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlardan faydalanabilecek.



Hakları ödenmez

"Sağlıkta Güvenle" sloganını kendine ilke edinen Büyük Anadolu Hastaneleri'nin eğitim camiasına vereceği hizmetten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yasemin Turan, "Öğrenmenin ve öğretmenin yeri bizler için her zaman ayrıdır. Öğretmenlerimiz, bizleri yarınlara hazırlayan, geleceğimizi inşa etmemizde en önemli rehberlerden biri olmuştur. Doktorları, sağlık çalışanlarını da bugünlere getirenler öğretmenlerimizdir. Onlara her zaman şükran borçluyuz. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" dedi.



Uzman kadro, kaliteli hizmet

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içinde bulunduran Kasım ayının eğitim camiası açısından anlamlı ve önemli bir ay olduğunu ifade eden Genel Müdür Turan, "Hastane olarak eğitim her zaman önceliğimizdir. Sağlıkta 24 yıllık tecrübesi, kaliteli hizmeti, akademik uzman kadrosu, alanında geliştirilmiş son teknoloji ekipmanlarıyla, öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının sadece bir gün değil her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu.

