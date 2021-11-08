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Çarşamba'nın gelişimi ve güvenliği görüşüldü Kazım Yılmaz, Emniyet Müdürü Aydemir’i ağırladı

İHA

Çarşamba'nın gelişimi ve güvenliği görüşüldü Kazım Yılmaz, Emniyet Müdürü Aydemir’i ağırladı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir’i makamında ağırladı. Ziyarette Çarşamba’nın güncel sorunları istişare edildi ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da hazır bulundu.
Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba’nın gelişimine ve güvenliğine dair konuların ele alındığı görüşme sonrasında Adil Aydemir’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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