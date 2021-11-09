Samsun TSO personeline ‘yangın’ eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeline hem teorik hem de pratik “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi” verildi.

Samsun TSO personeline yönelik, 2021 yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, “Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri” konusunda eğitim düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenlerinden Ercan Kabadayı tarafından önce teorik olarak verilen eğitimde yangının çeşitleri, nedenleri, sınıfları, oluşum safhaları, etkenleri ile bina yangın ekiplerinin oluşturulması ve ekiplerin görevleri, yangın söndürme cihazlarının kullanılması, bakım ve kontrolleri, yangın anında hareket tarzı, yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar başlıklı konularda personele bilgi verildi. Ardından da olası bir yangın anında yangın söndürücülerin nasıl kullanılacağı ve söndürme teknikleri konusunda uygulamalı teorik eğitim yapıldı.



"Eğitimler devam edecek"

Üstlendikleri vizyon ve misyon çerçevesinde personelin hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı şekillerde ilerlemekte. Bunların içinde tüm personele ve acil durum ekiplerine verilmesi gereken yangın eğitimleri de bulunmakta. Personelimizin çıkan acil bir duruma yerinde müdahale edebilmesi çok önemli. Çalışanlarımızın yaşayabilecek her hangi bir yangın durumunda da olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi hayati önem arz ediyor. Biz de eğitimlere öncelik vererek hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel ve faydalı bir eğitim oldu. Eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

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