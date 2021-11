Aç kurtlar ağılın bahçesine girdi: 7 koyun telef oldu, 10 koyun yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ağılın bahçesine giren kurtlar 7 koyunu telef etti, 10 koyunu yaraladı.

Olay, ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırlarında bulunan Sarıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağılın telle çevrili bahçesine giren kurtlar, 4’ü gebe 7 koyunu telef etti, 10 koyunu da yaraladı. Sabah ağıla gelen Zafer Namlı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Jandarmayı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Jandarma ekipleriyle birlikte olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından tutanak tutuldu.



"Her taraf kurt, çakal"

Hayvanları telef olan Şinasi Namlı, “Sabah uyandık, baktık koyunlar ölü. 7 ölü, 10 da yaralı koyun var. Buna bir çare bulmaları lazım, bu şekilde hayvancılık bitecek. Çok aşırı çoğalmışlar. Her taraf kurt, çakal. Bunun bir faydası da yok. Yazın sazda hayvanların yavrularını yiyor, büyük hayvanların kuyruğunu koparıyor. Buna bir türlü çare bulamadılar. Mücadele yapılmasını istiyoruz. Ya sürek avı çıkaracaklar ya da buna bir çare bulacaklar. 17 tane zayiatımız var" dedi.



"Devlet zararımı karşılasın"

Yeğeni Zafer Namlı da, "Sabah kalktığımızda hayvanlar telef olmuş haldeydi. Burada kimse sahip çıkmıyor. Vuracağın zaman adam geliyor sahipleniyor. 'Buralar koruma altında' diyorlar. Yüz tane kamera koydular, hani nerede koruma? Hiçbir şekilde koruma yok. Ben hayvanları alıp kaymakamlığın önüne bırakacağım. Gelsin devlet benim zararımı karşılasın. Ben 1 yıl boyunca bunların yüzüne bakıyorum. Kimse gelip bize sahip çıkmıyor. Ondan sonra 'köylünün malına sahip çıkıyoruz.' Burası Kızılırmak Deltası. Koruma altında. Gelip sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı.

Deltada çakal ve kurt sayısının hızla artmasıyla çevre mahallelerde bulunan hayvan sahipleri bölgede bir an önce tedbir alınmasını istiyor.

