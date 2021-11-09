Başkan Demirtaş: “Temizlik için 5 milyon TL vergi topluyoruz, 30 milyon TL harcıyoruz” İlkadım Belediyesi’nden çevre ve temizlik etkinliği

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, çevre temizliğinin çok önemli bir konu olduğunu, çevre temizliği için vatandaşlar çevre ve temizlik vergisi olarak yılda 5 milyon TL aldıklarını ancak 30 milyon TL harcadıklarını söyledi.

Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenleyen İlkadım Belediyesi, temizlik işçileri ve iş makineleriyle birlikte çevre temizliğine dikkat çekti. Ellerinde süpürge olan temizlik işçileri, “Çöpçüler Kralı, Temiz Çevre İstiyoruz, Temiz Çevre Hastalıktan Korur, Temiz Toplum Temiz Kent, Yerlere Çöp Atmayın ve Oğlum Bak Git” yazılı dövizler taşıdılar.



Başkan Demirtaş: “Temizlik için 5 milyon TL vergi topluyoruz, 30 milyon TL harcıyoruz”

Etkinlik hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Farkındalık oluşturmak için bir yürüyüş tertip ettik. Toplumun dikkatini çevre temizliğine çekmek istedik. Şehri temiz tutma görevi sadece belediyeler ve temizlikçilerin değil, halkımızın da görevi. Dövizlere önemli mesajlar yazdık. Temizlik işinin çevrenin yanı sıra mali boyutu da var. Biz temizlik için vergi kapsamında vatandaşlardan 5 milyon TL topluyoruz, 30 milyon TL ise harcıyoruz. Başka hizmetlere yapacağımız bütçeyi çevre ve temizlik işlerinde harcamış oluyoruz. Dolayısıyla çevremizi temiz tutmayı başarabilirsek daha az para harcayacağız dolayısıyla da buradan elde ettiğimiz tasarruflarla da başka hizmetler yapacağız. Kirletmemek, yere çöp atmamak amacında bir farkındalık oluşturmak istedik. 7’den 70’e herkese bunu hissettirmeye çalışıyoruz. Temizlik personelimizle, araçlarımızla, yazılarımızla toplumun dikkatini çekmek istedik. Bir nebze de olsa hedefimize ulaşır insanlarda çevre ve temizlik bilincini uyandırabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Temizlik işçileri, belediye personelleri ve vatandaşlar bando eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek çevre temizliği hakkında farkındalık oluşturdu.

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