Samsun’da 09.05’te hayat durdu Sürücüler araçlarından inip saygı duruşunda bulundu

– Samsun’da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu. Kara yolundaki arabalarını durduran sürücüler, yağmur altında saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudular.

Atatürk’ün 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Samsun’da anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in anıta çelenk sunumu ile başladı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmaya başlamasının ardından karayolunda bulunan yüzlerce araç sürücüsü arabalarını durdurup, araçlarından inip, yağmur altında saygı duruşunda bulundular. Aynı anda bazı araç sürücüleri kornalarına basarken, dışarıda ve evlerinde bulunan vatandaşlar da saygı duruşunda bulundular. Sürücüler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı da okuduktan sonra trafikte normal akışlarına devam ettiler.

Anıtta düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından Anıt Şeref Defteri’ni imzalayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Vefatınızın 83'üncü yıl dönümünde, şahsınızı özlemle anmak için huzurundayız. Eseriniz olan Cumhuriyet'e sahip çıkmak, milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin ortak görevidir. Bize işaret ettiğin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu aziz millet, ülkemizi, Türkiye’nin geleceğini, ayyıldızlı bayrağımızı namertlere çiğnetmeyecektir. Bu vesile ile sizi, tüm şehitlerimizi ve vefat eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

Anma etkinlikleri, anıttaki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma programı ile devam etti.

Törene ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.