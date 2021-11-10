Bafra'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Samsun’un Bafra ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından çelenk konulması ile başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreninin ardından Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından “Mustafa Kemal’i düşünüyorum" şiiri okundu. Atatürk konulu sinevizyon gösterimi ile devam eden program oratoryo ve okul korosunun seslendirdiği şarkılarla son buldu.

Törene, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, daire müdürleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.