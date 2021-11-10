Oğlunun gözleri önünde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde oğlunun gözleri önünde inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Caddesi'nde bulunan 5 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki odun parçalarını 4 kattan çuvallayarak aşağı atan Ahmet Kuruçaylı, oğlunun gözleri önünde dengesini kaybederek yere düştü. Tuğlaların üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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