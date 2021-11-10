Çarşamba’da kaza: 1 yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi Seyfullah Edis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 06 AEH 82 plakalı otomobil seyir halinde ilerlediği sırada Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin duvarından hızla atlayan E.A. (15)’ya çarptı. Kaza sonucu okul öğrencisi olduğu öğrenilen E.A. yaralandı. Yaralı, olay yerinde 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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