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Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atama beratı heyecanı Akademisyenlerin atama beratları Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından takdim edildi

İHA

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atama beratı heyecanı Akademisyenlerin atama beratları Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından takdim edildi

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının atama beratları Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından takdim edildi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Samsun Üniversitesi ve Tıp Fakültesi’nin tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı.
Programda bir konuşma yapan Rektör Aydın, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne verilen öneme dikkat çekerek, "Bu etkinlik, üniversitemizin Tıp Fakültemize ve hekimlerimize ne kadar önem verdiğimizin açık göstergesidir. Dünyaya gelişimizden ölümümüze kadar hayatımızın her alanında kendilerine ihtiyaç duyduğumuz hekimlerinin sadece kendi sağlığımız için değil toplum sağlığı için de hayati derecede önem arz ettiğini 1,5 yılı aşkın bir zamandır yaşadığımız Kovid19 pandemisi sürecinde daha yakından tecrübe ettik. Bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını tehlikeye atan tüm hekimlerimize ve sağlık personellerimize şükranlarımız sunuyor ve onları tüm kalbimle selamlıyorum” dedi.

"Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 100 yıllık birikimini akademisyenlerimizle destekleyeceğiz"
Devam eden Aydın, “4. yılında olan üniversitemiz bir yandan kurumsallaşmasını tamamlarken öte yandan da Samsun için son derece önemli olan ikinci tıp fakültesini hayata geçirmenin gurunu yaşamaktadır. Yaklaşık 14 ay önce kurulan Tıp Fakültemiz Nisan 2021’de Samsun Eğitim Araştırma Hastanesiyle afiliye olduktan sonra öğretim üyesi alımına başladı ve bu süreçte siz değerli öğretim üyelerini kadrosuna kattı. 36 öğretim üyesine ulaşan Tıp Fakültemiz ilk öğrencilerini de bu yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi üzerinden aldı. İnşallah laboratuvar alt yapısını tamamlayarak seneye öğrencilerimizi kendi kampüsümüzde ağırlayacağız. Afiliye olduğumuz Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin köken olarak 100 yılı aşkın bir mazisi ve çok ciddi bir birikim ve tecrübesi var. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım işte biz sizlerle ve bünyemize katmaya devam edeceğimiz yeni öğretim üyelerimizle bu birikim ve tecrübe üzerine akademik bilgiyi ve tecrübeyi de koyarak Milli Mücadelenin sembol kenti olan Samsun’umuza ve ülkemize nitelikli tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunma azim ve kararlılığındayız” diye konuştu.
Rektör Prof. Aydın tıp fakültesi kurmalarının sebebini de açıklayarak şöyle ifade etti:
“Sahip olduğu sağlık potansiyeli açısından tam bir sağlık kenti görünümünde olan Samsun şehrinin sağlık potansiyelini geliştirmek ve daha kaliteli olmasını sağlamak için şehre ikinci Tıp Fakültesi kurulmasına öncülük ettik. Bu vesileyle Tıp Fakültesinin üniversitemize ve şehrimize kazandırılmasında büyük emekleri olan eski sağlık bakanımız hemşerimiz sayın Dr. Ahmet Demircan nezdinde tüm milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarım ve saygıdeğer hastane idarecilerimiz, sağlık turizmi alanında akredite bir sağlık merkezi olan hastanemizi daha nitelikli sağlık hizmeti veren bir kurum haline getirerek yurtdışından daha fazla hasta çekmemiz gerekiyor. İnşallah 2023 yılında Samsun Şehir Hastanesi bitip oraya taşındığımızda sahip olacağımız çok daha nitelikli mekânlarımız ve hekim kadromuzla sadece yerelde sağlık hizmeti vermeyle yetinmeyip sağlık turizminden çok daha fazla pay alma hedefinde ve kararlılığındayız. Bu hedeflerimizi hep birlikte başaracağız. Bu vesileyle sizlere Samsun Üniversitesi ailesine tekrar hoş geldin diyor, hepinizi saygıyla tek tek selamlıyorum.”

Kariptaş: "Ağustos 2020'de Tıp Fakültemizin kurulmasıyla başlayan süreç bugün akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin varlığıyla devam ediyor"
Programın açılış konuşmasında söz alan Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, "Tıp Fakültemiz adına yaptığımız her bir faaliyet ilk olduğu için tarihi bir önem taşıyor. Üniversitemizin 'Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Eğitim' gibi çok güzel bir sloganı var. Bunun içini doldurmak tabii ki bizlerin üzerine düşen en büyük sorumlulukların başında geliyor. Dünyada 2015 verilerine göre 2 bin 420 civarında Tıp Fakültesi ve ülkemizde de 2020 verilerine göre 111 tıp fakültesi mevcuttur. Bu eğitim öğretim yılında öğrenci almasıyla birlikte Tıp Fakültemiz, nitelikli hekim yetiştirme yolunda bu güzel yarışın içine girmiş bulunuyor. Ağustos 2020'de Tıp Fakültemizin kurulmasıyla başlayan süreç bugün akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin varlığıyla devam ediyor. Bundan dolayı bizler için çok heyecanlı ve anlamlı olan bu atmosferi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni bir üniversitenin yeni bir fakültesiyiz. Genç ve dinamik bir yapımızla ülkemiz ve insanlık için çok güzel şeyler yapabilir ve üretebiliriz. Bu bağlamda nüfus ve hasta potansiyelinin yüksek oranda olduğu Samsun'da Tıp Fakültemizin sağlık alanında büyük katkılar vereceğine inancımız tamdır. Fakültemizin kurulmasında büyük emekleri olan Sayın Rektörümüze, tüm siyasilerimize ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkürlerimizi bir borç biliriz" ifadelerini kullandı.

Oruç: "Samsun Üniversitesi hızlı bir giriş yapmış oldu"
Sonrasında kürsüye gelen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Samsun'u bildiğiniz gibi Karadeniz'e açılan kapı olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda ‘Sağlık Kenti Samsun’ diyoruz. Samsun'da yaklaşık 17 devlet hastanemiz, 1 üniversite hastanemiz, 9 özel hastanemiz, 6 tıp merkezimiz, 450 aile sağlığı merkezimiz, 43 adet 112 istasyonumuzla birlikte Samsun'a hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda Eğitim ve Araştırma Hastanemiz yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan köklü bir hastanemiz. Yeni kurulan Samsun Üniversitemizin dinamik yapısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanemizin tecrübeli sağlık hizmeti sunumuyla hem Karadeniz Bölgesi'ne hem Türkiye'ye hem de sağlık turizminde dış ülkelere hizmet vereceğiz. Ben hepinize yeni kadroların hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemiz çok hızlı bir şekilde akademik yapısını oluşturdu ve öğrenci alımını yaparak hızlı bir giriş yapmış oldu. İnşallah bundan sonra akademik çalışmalarımız ve sağlık hizmetindeki tecrübemiz birlikte daha üst seviyelere çıkacaktır. Hayırlı olmasını temenni ediyor, herkese başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.
Konuşmalar sonrası program Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının cübbe giyme ve Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın akademisyenlere atama beratlarını takdim etme töreni ile devam etti. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından da son buldu.
Törene Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Prof. Dr. Ergin Kariptaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Doğukan Özdemir ve Tıp Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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