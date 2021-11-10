Alaçam'a mevsimin ilk karı düştü

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Samsun'un Alaçam ilçesinin zirvesindeki bin 650 rakımlı Dürtmen Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kışın gelip çattığı ve soğuk havanın iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde mevsimin ilk karı Dürtmen Dağı'na ve eteklerine düştü. Yer yer 10 santimi bulan kar kalınlığı doğal güzelliği ve ormanları ile ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

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