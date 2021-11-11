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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımları kursları başlıyor

İHA

Ev hanımları kursları başlıyor

Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, ev hanımlarına yönelik kursların pandemi önlemleri alınarak kaldığı yerden başlayacağını açıkladı.
Çarşamba Ev Hanımları Derneği, çalışmalarına hız kazandırarak birçok konuda daha aktif olarak ilerlemeyi hedefliyor. Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen, "Yeni süreçte derneğin daha çok aktif olmasını istedik. Ev hanımları artık evlerinde sıkıldı. Zaman zaman gidecekleri gelecekleri bir dernekleri var. Ne zaman, nerede diye sormak yerine artık kapısını açıp, kurallara uyup girebilecekler. Gerekli koşulları oluşturduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.
Derneğin faaliyetlerinin pandemi sürecinde biraz durgunlaştığını ancak gerekli önlemleri alarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Çarşamba Ev Hanımları Dernek Başkanı Saniye Şen, "Derneğimiz faaliyetlerine devam ediyor, kurslarımız vardı ama pandemiden dolayı kalabalık olamıyorduk. Mefruşat (ev tekstili hazırlama )kursumuz var, hafta başı itibarıyla da aşçılık kursu başlattık. Aşçılık kursuda olmazsa olmaz çünkü gündemde hava, su gibi yiyeceğe de ihtiyacımız var ve bu konuda sertifika da çok önemli. Bunların yanı sıra isteyen olursa dikiş kursu da vereceğiz” diye konuştu.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi’nden katkı
Halk Eğitim Merkezinin kendilerine büyük katkıların olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Saniye Şen, "Biz talep ediyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz kurs açıyor. Öğreticiyi onlar sağlıyor. Ama biz kendi içimizden de sağlıyoruz. Şu anda iki üyemiz usta öğretici. Çünkü onlar aktif olarak kurslara devam ettiler, ayaklarının üstüne bastılar, yeterlilik belgelerini aldılar, ustalığını aldılar, kimisi okulunu bitirdi. Şuan ki aşçı hocamızda ayrıca kaç yılını vererek okulunu bitirdi. Kendi içimizden Halk Eğitim Merkezine başvuru yaptılar. Öğretici olarak daha sonra da derneğimizdeki diğer arkadaşlarda faydalandı. Dışarıdaki hanımlar da gelebilirler ama öncelik üyelerimize" ifadesini kullandı.
Şen, dernekteki kursların daha da kapsamlı ve çeşitliliğe kavuşacağını sözlerine ekledi.

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