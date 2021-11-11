Türkiye’de ekmeklik buğday üretimini artırma destekleri Samsun’da ekmeklik buğday üretimine 3,5 ton tohum desteği

Samsun'da ekmeklik buğday üretimini artırmak için üreticiye 3,5 ton tohum desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 202021 üretim sezonunda Türkiye’de buğday üretimi 20,5 milyon tona yükseldi. Türkiye’de buğday yurt içi kullanımı yaklaşık 18 milyon ton olup bunun yüzde 79’u gıda sektöründe, yüzde 13’ü yem sanayisinde, yüzde 8’i ise tohumluk olarak tüketiliyor. Türkiye’nin buğday ve buğday ürünlerinde ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak, Yemen, Venezuela ve Suriye gelirken, en fazla buğday ithalatı yaptığı ülke ise yüzde 61,6 ile Rusya.

Buğday gerek dünyadaki diğer ülkelerde gerekse Türkiye’de insan beslenmesindeki en temel besinlerin (unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, bulgur) hammaddesi olması itibarıyla diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla önem arz ediyor. Bu nedenle dünyada Kovid19 salgını

sebebiyle makarna gibi dayanıklı kuru gıda ürünlerine talebin artması buğdaya olan talebi de artırdı. Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren makarna satışları önceki dönemlere göre ciddi oranlarda arttı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de toplam tarım alanı içerisinde yüzde 41’lik payı tahıl ekili alan oluştururken toplam tahıl ekili alan içerisinde yüzde 44’lük payı buğday oluşturuyor.

2020 USDA verilerine göre dünya buğday ihracatında 9. sırada yer alan Türkiye’de buğday kendi kendine yeterlilik derecesi yıllar itibariyle yüzde 95100 arasında seyrediyor. Ancak bazı yıllar iklim koşullarının elverişli olmamasından dolayı buğdaya olan talep karşılanamıyor ve ithalat

Yapılıyor. Yıllar itibarıyla buğday ithalatındaki artışın temel sebebi iç tüketimi karşılamak değil; buğdaya dayalı mamul madde ihracatının giderek artmasından kaynaklanıyor. Türkiye’deki buğday üretiminin verimdeki artışa bağlı olarak artması önemli bir gelişme olarak gösteriliyor. Verim artışında ise en temel etken ise sertifikalı tohum kullanımının giderek yaygınlaşması. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün verileri incelendiğinde, 2018 yılında 427 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin 2019 yılında yüzde 13,4 artarak 484 bin tona yükseldiği görülüyor.



Yerel yönetim desteği

Buğday üretimini artırmak için yerel yönetimler de üreticilere tohum desteği veriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçilere 3,5 ton ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, buğday tohumu desteği ile üreticilerin birim alandan daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlayacağını söyledi.



Susuz alanda da buğday yetiştiriciliğine imkan sağlıyor

Tekkeköy, Kavak, Vezirköprü ve Canik ilçelerindeki buğday üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçi desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ekmeklik buğday tohumu verdi. Bölgenin iklim şartlarına göre adaptasyonu iyi ve verimli olan “Ceyhan99” tohum çeşidi, susuz alanda da buğday yetiştiriciliğine imkan sağlıyor.

Tarımsal faaliyetlerin artırılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, buğday tohumu desteği ile üreticilerin birim alandan daha fazla miktarda ürün alarak ekonomik gelirlerine katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Demir, “Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi’ ile verdiğimiz bu destekler çok önemli. Proje kapsamında 4 ilçemizde ekiplerimiz, 25 üreticiye tohum dağıttı. 140 dekar alan için yaptığımız bu destekle, hem üreticilerimiz hem de şehrimiz kazanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

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