Samsun’da fidanlar toprakla buluştu: Hedef 771 bin fidan Vali Vekili Cinbir: “Gelin, hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım”

Samsun’da 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulurken, yıl sonuna kadar hedefin 771 bin fidan olduğu açıklandı.

Atakum ilçesi Alanlı Piknik (Mesire) Alanı’nda 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği düzenlendi. Vali Vekili Şevket Cinbir ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim törenine katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

Törende konuşan Vali Vekili Şevket Cinbir, “Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmüş ve geçen yıllarda milyonlarca ağaç fidanı toprakla buluşturulmuştur. Bu yıl da yaşadığımız orman yangınlarıyla kaybettiğimiz zenginlikleri yeniden kazanmak için 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 ağaç fidanı olmak üzere toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin desteği ile devam ediyor” dedi.



“Gelin, hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım”

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olmak için sürdürülen bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında; Samsun'da Atakum, Bafra, Alaçam, Kavak ve Vezirköprü olmak üzere 5 dikim alanında tertiplenen etkinliklerde tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılım ve destekleriyle binlerce fidanı toprakla buluşturmak için bir araya geldiklerini hatırlatan Şevket Cinbir, şunları söyledi:

“Bu büyük ve anlamlı çevre seferberliğinin gelecek nesillerde çevre bilincinin oluşmasına ve daha yaşanılabilir bir geleceğin inşasına vesile olacağına inanıyoruz. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılara nefes olacaktır. Saygıdeğer Samsunluları fidan bağışlayarak veya sahiplenerek çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakma yolunda atılan adımlara destek olmaya ve yapılan çalışmalara katılmaya davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte geleceğe nefes, dünyaya nefes olalım diyoruz.”

Etkinliğe katılan öğrenciler de bu yaz yaşanan orman yangınlarının ardından fidan dikim etkinliğinin daha da önem kazandığını ifade ettiler.

Törenin ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Samsun'da 2021 yılının sonuna kadar 771 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

