Alaçam’da “Milli Ağaçlandırma Günü”

Samsun’un Alaçam ilçesinde “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliği kapsamında Gökçeboğaz Mahallesi’nde fidanlar toprakla buluşturuldu.
“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla Gökçeboğaz İlkOrtaokulu bahçesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılında çıkan orman yangınları nedeniyle bu yıl Milli Ağaçlandırma Günü’nde yanan ormanların anısı için her bir vatandaşın adına 3 fidan dikiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla 84 milyon için üçer fidan dikeceğini sosyal medya hesapları ve sitesinden duyurdu. Bakanlık 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle vatandaşları fidan dikim alanlarına davet ederek tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak toplu halde fidan dikimleri gerçekleştirdi.
Gökçeboğaz Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte Alaçam Orman İşletme Şefi Eyüp Can Çarkacı'nın konuşmasının ardından fidan dikimi yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.