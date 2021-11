OMÜ’lü öğrenciler 3D yazıcı ile elektronik cihaz geliştirmeyi araştıracak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı’nın (TUSAŞ) LIFT UP programı kapsamında bitirme tezi hazırlayacak. 3D yazıcı ile havacılık sektörü için elektronik cihaz geliştirmeyi araştıracak öğrencilere akademik danışmanları ve TUSAŞ mühendisleri rehberlik edecek.

OMÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencisi Güneş Zaralıoğlu’nun başında olduğu ekip OMÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Kıymet Yoldemir, Melisa Gündoğdu, İrem Darı ve Buse Bakılan’dan oluşuyor. “3D Printer Teknolojisi ile Havacılık Sektörüne Yönelik Elektronik Cihaz Geliştirilmesi” başlıklı bitirme tezi projesinin akademik danışmalığını ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan üstlendi. Öğrenciler hazırladıkları projeyi Üniversite bünyesindeki 3D yazıcıları kullanarak TUSAŞ’ın uzman kadrosu kılavuzluğunda hayata geçirmeye çalışacak.

Öğrenciler yapacakları proje ile kariyerlerinde yeni ufuklar açmayı planladıklarını dile getirirken, Akademik Danışman Doç. Dr. Demircan ise hedeflerinin ülkedeki yerli havacılık sektöründeki uygulamalara katkı sunmak olduğunu belirtti.

“LIFT UP programında yer almak istememizin sebebi projeye sanayi danışmanı atanmasıdır” diyen Akademik Danışman Demircan, “Sektörü yakından tanıyan, alanında uzman bir sanayi danışmanının çalışmalarımıza destek olması, bizim için büyük bir fırsat olacaktır. Kısacası hem millî havacılık endüstrimize hem de kendimize katkısı olacak bir projeye hayat vermek istiyoruz. Bu yüzden de çalışmalarıyla havacılık endüstrimizi ileriye taşıyan TUSAŞ tarafından düzenlenen LIFT UP programına dâhil olduk. Bu program kabiliyetlerimizi gösterebilmek ve savunma sanayiinde güçlü bir kariyere sahip olabilmek için önemli bir adım olmakla beraber başvuruda bulunduğumuz projeyi takım olarak layıkıyla gerçekleştirmek ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

