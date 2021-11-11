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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Beyin anevrizması her yaşta görülebilir'

İHA

'Beyin anevrizması her yaşta görülebilir'

Türkiye’de her yıl binlerce kişinin farkında olmadan beyin anevrizması geçirdiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, hastalığın ölümcül olabileceğine ve her yaşta görülebileceğine dikkat çekerek erken tanı ve tedavinin önemine değindi.
Hastalık hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, “Beyin anevrizması, beyinde kan damarının duvarındaki zayıfladığı bir yerden dışa doğru balonlaşma yapan bir beyin damar hastalığıdır. Anevrizma her yaş grubunda görülebilir ancak 25 ve yukarı yaşlarda sıklık giderek artmaktadır. Yaygınlığı en sık olarak 5060 yaş arasındadır. Ailede anevrizma hikâyesi olması diğer aile bireylerinde anevrizma bulunma riskini arttırmaktadır. Anevrizma hastaları genellikle doğuştan oluşan patolojik bir rahatsızlık olup hasta kendisini bildiği için hastaneye başvurur ya da tesadüfen ortaya çıkabilmektedir. Hipertansiyon (yüksek kan basıncı), sigara kullanımı, şeker hastalığı, aşırı alkol tüketimi, doğuştan gelen (genetik) yatkınlık, damar sertliği, bazı enfeksiyonlar, anevrizma gelişindeki oluş faktörü arasında görülmektedir” dedi.
Dikkat edilmesi gereken belirtileri sıralayan Opr. Dr. Karkucak, “Herhangi bir bölgede ısrar eden baş ağrısı, bulantı ve kusma, ensede sertlik, bulanık veya çift görme, ışığa karşı hassasiyet, konuşma bozuklukları, vücudun bir tarafında kuvvet ya da duyu kaybı, yürüme bozuklukları, bunama, duygulanım bozuklukları gibi belirtiler anevrizma habercisi olabilir. Anevrizma saptandıktan sonra kanama riskinin ortadan kaldırılması hayati önem taşımaktadır. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Bazı anevrizmatik genişlemelerde kasıktan girilerek anevrizmanın kapatılması (kliplenmesi) veya endovasküler tedavi ile stentleme yapılmaktadır. Kanamamış anevrizmalı hastalara ilave olarak ilaç tedavisi verilebilir. Burada hastanın takibi çok önemlidir. Hasta doktorunun vereceği tedavi sürecine harfiyen uyması kontrollerini aksatmaması çok önemlidir" diye konuştu.

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