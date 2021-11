Samsun'da sağlıkçılara AB Proje Eğitimi

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk kez Ankara dışında düzenlenen Avrupa Birliği(AB) Proje Eğitimi, 50 personelin katılımıyla tamamlandı.

Samsun'da, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, “Proje Hazırlama, Geliştirme ve Yürütme, Ulusal ve Uluslararası Fonlar Eğitimi” 50 personelin katılımıyla tamamlandı. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Dairesi Başkanı Azmi Eken tarafından açılışı yapılan eğitimde, katılımcılara AB Uzmanı Nejla Can Güler, Şevket Uslu ve AB Uzman Yardımcısı Selim Gedikbaş tarafından ulusal ve uluslararası projeler hazırlama konusunda 4 gün süreyle hem teorik hem pratik eğitimler verildi.

Bakanlık tarafından ilk kez Ankara dışında bir ilde bu eğitimi düzenlediklerini söyleyen Avrupa Birliği Daire Başkanı Azmi Eken, birçok konuda liderliğini gösteren Samsun’un bu konuda da liderliğini gösterdiği için teşekkür ederek, “İnşallah bu eğitim diğer illerimize de örnek olur. Bu eğitimler sayesinde daha çok proje üretiriz ve sağlık alanında daha çok faydalı çalışmalar yaparız. Biz bakanlık olarak bu konuyu her zaman destekliyoruz” dedi.

Proje eğitimini çok önemsediklerini belirten Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise proje alanında uzmanlaşmış personelin hem sağlık hizmetlerinde fark oluşturacağını hem de dinamik ve vizyonel bakış açısıyla sağlık hizmetlerinde yeni süreçler geliştireceğine inandığını vurgulayarak, “Sağlık İl Müdürlüğü olarak son 3 yılda 11 ulusal 1 uluslararası proje geliştirdik ve toplam 2,5 milyon TL’lik hibeyi almaya hak kazandık. Amacımız: bu çalışmaları artırarak şehrin ve ülkenin sağlığına daha fazla katkı sunmak" ifadelerini kullandı.

4 gün süren ve Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ARGE ve Projeler Biriminin koordinasyonunda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen ve katılımcılara önce teorik sonra oluşturulan çalışma gruplarında pratik proje uygulamaların yaptırıldığı eğitimleri tamamlayan katılımcılara Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal, Başhekim Yardımcısı Dr. Erdoğan Çolak, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Melek Toraman, Sağlık Bakanlığı AB Uzmanları Nejla Can Güler ve Şevket Uslu tarafından belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.