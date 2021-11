Havza OSB’ye ilgi artıyor

Her geçen gün yatırımcı sayısı artan Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri incelemelerde bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri, yatırımcı Ali Turhan’dan unlu mamuller üretimi yapacak olan ve inşaatı devam eden iki fabrika hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ise Havza OSB’de devam fabrika inşaatları ziyaret edildi.

Ziyaretler boyu Havza OSB ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi arasında yapılabilecek çalışmalar ve yapılabilecek iş birliği hakkında istişarelerde bulundu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB’ye her geçen gün ilginin arttığını belirterek, “İlçemizin geleceği olarak gördüğümüz Havza OSB’nin gelişmesi için her türlü işbirliğine açığız. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ile OSB’miz daha güçlü olacak” dedi.

Ziyaretlerde Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da hazır bulundu.

