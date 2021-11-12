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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “Diyabete ‘dur’ demeliyiz”

İHA

Başkan Demirtaş: “Diyabete ‘dur’ demeliyiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, son zamanlarda birçok insanda görülen diyabet hastalığına ‘dur’ denmesi gerektiğini söyledi.
Çağın hastalığı diyabetle mücadeleye büyük önem veren İlkadım Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nü özel bir etkinlikle kutladı. Diyabetin bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu gidişata bir dur denmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Necattin Demirtaş, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nü, Karadeniz Diyabet Derneği ile birlikte, Acem Tekkesi’nde düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Diyabetli aileler ve çocuklarının ilgi gösterdiği etkinliğe Başkan Demirtaş eşi Lütfiye Demirtaş’la birlikte katılım sağladı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar söylenen türkülere birlikte eşlik etti.
Dünya genelinde hızla yayılan hastalığa yönelik farkındalığı ve bilinci artırmak için “Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa” sloganıyla derneklerinin çalışma sürdüğünü ifade eden Karadeniz Diyabet Derneği Başkan Yardımcısı Dudu Yılmaz, “Diyabet hastalığında doktor kontrolünü ilerleyen yaşlarda ihmal ediyoruz, beslenmemiz hamur ve yağlı yiyecekler oluşturmakta ve hareketimiz ise oldukça az. Dernek olarak diyabetli dostlarımızın yüreğinde bir farkındalık kıvılcımı oluşturmaya niyet ederek yola çıktık. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında İlkadım Belediyemizle ortaklaşa güzel bir farkındalık çalışması için bir araya geldik” dedi.

“Mavi halkanın anlamı: Umut ve dayanışma”
Dünya Diyabet Günü’nün simgesi olan mavi rengin sağlıklı bir yaşam umudunu, halkanın ise hastalığa karşı kurulan küresel dayanışmayı temsil etiğini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bugün bu umuda, neredeyse bir bulaşıcı hastalık gibi yayılan bu hastalığa karşı birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu gidişata hep birlikte dur demeliyiz. Diyabeti önlemenin ilk yolu da onu kontrol altına almak. İlkadım Belediyesi olarak halkımızı bilinçlendirmek, toplumda bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaya hazırız. Rehberliğe ihtiyacı olan anne babalarımızın da yanında olmak isteriz. Başta çocuklarımız olmak üzere halkımızı diyabetten korumalıyız” diye konuştu.
Etkinliğin sonunda Başkan Demirtaş’ın eşi Lütfiye Demirtaş’a, çiçek takdim edilirken hastalıkla mücadeleye verdiği destekten ötürü Karadeniz Diyabetliler Derneği adına Başkan Demirtaş’a plaket takdim edildi.

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