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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de kök hücre temel uygulama eğitimi

İHA

OMÜ’de kök hücre temel uygulama eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) tarafından düzenlenen 1. Hücre Kültüründe Temel Uygulamalar Eğitimi’nin ilk grup uygulaması tamamlandı.
Düzenlenen eğitimlerle katılımcılara, sağlık ve temel bilimler başta olmak üzere farklı bilim alanlarında tercih edilen ve farklı amaçlar için kullanılan hücre kültürü çalışmalarının ve deneylerinin, laboratuvar koşullarında nasıl gerçekleştirileceği, elde edilen sonuçların nasıl analiz edileceği, temel hücre kültürü laboratuvarı ekipmanlarının neler olduğu teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlandı. Katılımcılar, oldukça verimli geçen ve uygulama yapma fırsatı buldukları 16 saatlik eğitim sonunda sertifika teslimi ile eğitimlerini tamamladı. Eğitimler Merkez müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, Öğr. Gör. Dr. Esra Albayrak ve Arş. Gör. Çağrı Gümüşkaptan tarafından verildi.

“Önümüzdeki dönemlerde de eğitim serilerine devam etmeyi planlamaktayız”
Eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Merkez Müdürü Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, “Merkez olarak birincisini düzenlediğimiz Uygulamalı Hücre Kültürü Eğitiminde yoğun ve yorucu bir programın ardından katılımcıların mutlu ayrılması ekip olarak bizleri de mutlu etti. Bu konuda üniversite yönetimimize, çalışma arkadaşlarıma ve bize destek olan sponsor firmalara ayrıca teşekkür etmek isterim. Merkez olarak ARGE çalışmaları ile birlikte önümüzdeki dönemlerde de eğitim serilerine devam etmeyi planlamaktayız” dedi.
Başvuruların yoğun olması nedeniyle eğitimler, kasım ve aralık ayı boyunca devam edecek.

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