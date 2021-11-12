İş sektörü bu etkinlikte buluşacak “Karadeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri” etkinliği

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen Karadeniz Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, Trabzon TSO ile ortaklaşa düzenlenecek olan, “Karadeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri” etkinliğinde iş dünyası 60’dan fazla ülke ile iş fırsatı yakalayacak.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik önemli bir etkinlik düzenlenecek. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ortaklaşa düzenleyeceği, “Karadeniz Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri” etkinliğinde Karadeniz iş dünyasının temsilcileri ile 60’dan fazla ülkenin iş insanları bir araya gelecek. 1718 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak ücretsiz düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler en geç 16 Kasım 2021 tarihine kadar Samsun veya Trabzon TSO Dış İlişkiler Müdürlüğü ile irtibata geçilip ilgili link üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.



“Hedef kalkınmaya katkı sağlamak”

Karadeniz iş dünyasına önemli kazanımlar sağlamasını bekledikleri etkinliğin Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin yürütüldüğü 60’dan fazla ülkede duyurularak ilgili yabancı firmaların davet edildiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi; pek çok faaliyeti içeren, bölgedeki işletmelerin uluslararası platformda yer almasını sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi amacıyla hizmet veren; Karadeniz Bölgesi’nde dokuz ili kapsayan ve koordinatörlüğünün tarafımızdan yürütüldüğü bir network projesidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların; şüphesiz nihai hedefi ise ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınmasıdır. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz etkinlikte bunlardan bir tanesidir” dedi.



“Kaçırılmayacak bir fırsat”

Karadeniz iş dünyasının temsilcilerini etkinliğe katılmaya davet eden Başkan Murzioğlu ayrıca şunları söyledi:

“Proje ortağımız Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte düzenleyeceğimiz etkinlik, otomotiv otomotiv yan sanayi, makine metal ve metal işleme, yiyecek ve içecek, deniz ürünleri paketleme, endüstrisi kimya plastik ve kauçuk, yapı ve inşaat, endüstriyel mutfak, madencilik ve maden ile mobilya tekstil ve ev tekstili sektörlerini kapsıyor. Yabancı firmalarla ticari teknoloji ve araştırma alanlarında iş birlikleri yapmak için kaçırılmayacak bir fırsattır. firmalarımızın en geç 16 Kasım 2021 tarihine kadar etkinlik linki üzerinden kayıt yaptırması ve yine bu tarihe kadar kayıt yaptıran yabancı firmalar ile online görüşme programlarını oluşturması gerekmektedir. Ücretsiz olan etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve Türkçeİngilizce tercüme ihtiyacı bulunan firmalarımız dış ilişkiler müdürlüğümüzle irtibata geçebilir.”

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