OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisinden TÜBİTAK başarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Asude Kaynak’ın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.
OMÜ Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Asude Kaynak, “Covid19 Tanısı İçin Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Hesaplamalı Modelin Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.
Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak TÜBİTAK 2209A Araştırma Projeleri Desteği 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı kapsamında desteklenen öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”
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