Soba evi yaktı Yaşlı kadın hastanelik oldu

Samsun’da yalnız yaşayan 77 yaşındaki kadının evinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Şuayip Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hanife Gür’ün 2 katlı evinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen Hanife Gür sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede yangının sobadan çıktığı belirlendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.