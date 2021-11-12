Samsun polisinden okul çevrelerinde uyuşturucuya geçit yok

Samsun’da emniyet güçleri tarafından eğitimöğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla okul önlerinde görülen şüpheli şahıslar ve okul çevresinde bulunan umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesi Lise Caddesi ve bağlantılı ara sokaklarında yapılan uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk, Güvenlik, Toplum Destekli Polislik Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.



Narkotik köpeği Keita da destek verdi

Ekipler uygulamada vatandaşlara genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yaparken, öğrencilerin yoğun kullandığı kafe ve oyun salonu işletmeleri de denetlendi. Özel eğitimli narkotik köpeği Keita da iş yerlerinde yapılan aramaya destek verdi.

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