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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22 TÜBİTAK projesi görücüye çıktı

İHA

22 TÜBİTAK projesi görücüye çıktı

Samsun 19 Mayıs İlçesi Kuşkayası İlkOrtaokulu 22 TÜBİTAK projesini okulda görücüye çıkardı.
Kuşkayası İlkOrtaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı tasarım beceri atölye sergisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, ”Öğretmen ve öğrencilerimiz çok büyük emek harcayarak bu projeleri gerçekleştirmişler. Öğrencilerimiz oldukça başarılı projeler elde ediyorlar. Kendilerini kutluyorum. Eğitime verdiğimiz destek artarak, devam edecektir” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ”Uluslararası birçok kuruluşun özellikle üzerinde sıklıkla durduğu konulardan biri de 21. yüzyıl becerileridir. Bu becerilerin bireylere kazandırılması konusunda birçok ülke eğitim politikalarını yeniden güncelleyerek çağın gereksinimlerini karşılamaya çalışıyorlar. Ülkemizde de dünyada görülen reform hareketine eşlik eden ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile 21. yüzyılın gereksinimlerini karşılamaya dönük yeni güncellemelerle eğitim reformunun sağlanması hedeflenmiştir. 2023 Vizyon Belgesi ile dijitalleşen dünyada beceri temelli eğitimler ön plana çıkartılarak, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması hedeflenmiştir. Bu başarıda emeği bulunan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi cani gönülden kutluyorum” diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ”2023 hedefleri doğrultusunda okulumuzda OMÜ ortaklığı ile kurulan ve BAP kapsamında olan bilimsel süreçleri içinde barındıran 3 atölye çalışması yapılmıştır. Ülkemizde emsalsiz olan radyo, karikatür ve model uçak atölyelerimizden özellikle radyo atölyemiz ile bu yıl katıldığımız 2 uluslararası proje ile çalışmalarına devam etmektedir. Yine bu yıl okulumuzda 2 tabiat ve hayvan bakım atölyesi, 1 salon sporları, radyo, model uçak ve karikatür olmak üzere toplam 6 atölye ile faaliyetlerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Serginin açılışına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve Tarım Orman İlçe Müdürü Galip Baykal da katıldı.

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