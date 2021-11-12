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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Üniversitesi'nden 10 proje TÜBİTAK desteğine hak kazandı

İHA

Samsun Üniversitesi'nden 10 proje TÜBİTAK desteğine hak kazandı

– Samsun Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve danışmanları tarafından hazırlanan 10 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.
Lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Samsun Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 10 proje desteklenmeye değer bulundu.
Samsun Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve danışmanları tarafından hazırlanan 10 proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. Proje kültürünü lisans seviyesinde başlatmayı hedeflediklerini belirten üniversite yönetimi, bu misyonuna katkısı olan öğrenciler ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Samsun Üniversitesi öğrencileri ve danışmanları tarafından desteklenmeye değer görülen projeler ise şöyle:
“Covid19’un Çalışan Kadınların Çalışma ve Meslek Hayatlarına Etkisinin Araştırılması”, “Samsun Gülsan Sanayi Sitesinin Sanayi Kentsel Dönüşüm Sürecinin Çeşitli Açılardan İncelenmesi”, “Covid19 Sürecinde Samsun Üniversitesi Akademik Personelinin Kurumsal İletişim Düzeyleri ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, “İsteğe Bağlı Yayıncılık ile Değişen Film İzleme Alışkanlıkları: Samsun Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, “Türkiye’deki Esporcuların Espor Deneyimleri ve Espora Bakış Açılarının İncelenmesi”, “Naca 0012 Kanat Profili ve Basit Geometrilerin Aerodinamik Karakteristiği ve Yüzey Pürüzlülüğünün Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, “Doğadaki Canlıların Aerodinamik Yapısından Esinlenerek Düşük Hızlı Ortamda Sürükleme Kuvvetinin Azaltılmasının Deneysel Olarak Araştırılması”, “Farklı Geometrik Cisimler Üzerine Uygulanan Plazma Aktüatörün Akış Ayrılması Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, “Düşük Ses Altı Hızlarda Kavite AkışıKanat Etkileşiminin İncelenmesi ve Kavite Akışının Görüntülenmesi”, “Motor Sürücü.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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