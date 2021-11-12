Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Almanya'yı 72 yenerek bronz madalya kazandı.

Golbol Erkek Milli Takımı ile Golbol Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük için mücadele verdi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayan karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıyı Türkiye 3 2 ile önde kapattı. İkinci yarıda ise müsabakayı bırakmayan ayyıldızlılar, maçı 7 2 kazandı.

Karşılaşma boyunca sporseverler, ellerinde Türk bayrakları ile Golbol Erkek Milli Takımı'na destek verdi.

Maçta Ebubekir Kara 4, Tuncay Kara 2, Hüseyin Alkan da 1 gol kaydetti.

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