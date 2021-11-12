Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Almanya'yı 7-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'un Tekkeköy İlçesi Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, üçüncülük maçında Almanya'yı 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Yarı finalde Ukrayna'ya kaybederek üçüncülük maçına çıkan Golbol Erkek Milli Takımı, yine yarı finalde Litvanya'ya kaybeden Almanya ile karşılaştı. Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 3-2 millilerin üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda 4 gol daha bulan milliler, maçtan da 7-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Golbol Erkek Milli Takımı bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU
2021-11-12 17:22:35
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