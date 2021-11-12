Samsun'da ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ trafik uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası kapsamında Samsun’da protokolün katılımıyla trafik denetimi ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde, trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerinde emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı Kazımpaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime il protokolü de katıldı.

Uygulamaya katılan Vali Vekili Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.

Eş zamanlı olarak Cumhuriyet Meydanı’nda jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Vatandaşlara broşür dağıtıldı. Polis maskotu Şahin, çocuklara emniyet kemerinin önemini anlattı. Ayrıca emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için alana bir simülasyon aracı kuruldu. Etkinlikte emniyet kemeri takmadan araca binen vatandaşlar dönen araçta tepe taklak olurken, taktıklarında ise koltuklarında sabit kaldıklarını gördüler.

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