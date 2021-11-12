Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu



Barış BUDANOĞLU / SAMSUN, (DHA) Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası, oynanan final maçlarıyla tamamlandı. Kadınlarda Rusya'ya 5-4 yenilen milliler gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen maçlarla tamamlandı. Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4'lük skorla kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu.

KADINLARDA ÇEKİŞMELİ FİNAL

Yarı finalde İsrail'i geçerek finale çıkan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, Rusya ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 3-2 Rusya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Rusya, maçı 5-4 kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu sonuçla milliler ise ikincilikle yetindi ve gümüş madalya kazandı.

LİTVANYA İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Erkekler finali de çekişmeli dakikalara sahne olurken, müsabakanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Litvanya Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikinciliği elde etti.

EN SKORER OYUNCU SEVDA ALTINOLUK

Müsabakaların ardından madalya töreni gerçekleştirildi. Erkeklerde Litvanya altın madalyanın sahibi olurken, Ukrayna gümüş ve Türkiye ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda da Rusya altın, Türkiye gümüş ve İsrail ise bronz madalya aldı. Ayrıca kadın milli takımı oyuncusu Sevda Altınoluk, 31 sayıyla en skorer oyuncu ödülünü kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU

2021-11-12 22:01:14



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