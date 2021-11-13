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İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

İHA

İnsülinin keşfinin 100. yılı: Dünyadaki 537 milyon diyabet hastasına marşlı mesaj

Samsun'da, diyabetin (şeker hastalığı) en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılına özel verilen konserde sanatçı Kaan Uğur Yücekent, sözleri Uzm. Dr. Mustafa Emin Dinççağ tarafından yazılan ‘Diyabet Marşı’nı dünyadaki 537 milyon diyabet hastası için seslendirdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Karadeniz Diyabet Derneği tarafından Dünya Diyabet Günü'ne özel bir konser düzenlendi. Konserde diyabet hastalarının en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100. yılı nedeniyle Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Emin Dinççağ'ın kaleme aldığı Diyabet Marşı, sanatçı Kaan Uğur Yücekent tarafından seslendirildi. Konserde performansıyla takdir toplayan Yücekent, katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

"İnsülin sayesinde diyabet tedavisi başarı ile sürdürülüyor"
Etkinlikte konuşma yapan Dr. M. Emin Dinççağ, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde dünyadaki diyabet hastalarına Samsun'dan seslenmek istedik. Sevgili Kaan hocamın marşı ile diyabetlilere bir hediye vermeyi amaçladık. Bu konserin amacı, biliyorsunuz bu yıl diyabetin en önemli ilaçlarından biri olan insülinin keşfinin 100.yılı. Banting ve arkadaşları 1921’de ilk insülini keşfettiler ve 16 yaşındaki Leonard Thomson’a uyguladılar. Çok önemli bir buluştu. Binlerce hayat kurtuldu. Hala insülin sayesinde diyabet tedavisi başarı ile sürdürülüyor. Diyabeti onun sayesinde yendik. İnsülin diyabet tedavisinde çağ atlatan, ölümleri önleyen belki de diyabetin en önemli ilacıdır. Bu nedenle dünyanın birçok kentinde Dünya Diyabet Günü nedeniyle, büyük keşif nedeniyle Kanadalı bilim adamı Prof. Banting anılacaktır. Karadeniz Diyabet Derneği olarak bütün dünyada 537 milyon diyabetliye Samsun’dan bir mesaj, bir hediye olsun diye Diyabet Marşımızı hep birlikte söyledik” dedi.
Sanatçı Kaan Uğur Yücekent ise, "Çok özel bir gün benim için. Emin Dinççağ ağabey beni bu konuda yüreklendirdiği için, bu konuda benim farkına varmamı sağladığı için kendisine çok müteşekkirim. Diyabetli kardeşlerimiz için bu güzel günde bir marş yaptık. Çok uzun uğraşlardan sonra oldu bu marş. Ben seslendirdim ve çok mutluyum" diye konuştu.
Konser Dr. M. Emin Dinççağ'ın sanatçı Kaan Uğur Yücekent'e plaket takdimi ile son buldu.

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