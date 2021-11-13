Büyükşehir 2022 bütçesinin yüzde 50’ye yakınını yatırıma ayırdı Bayram: “2022 bütçesi, yatırım bakımından çok dengeli, çok iddialı bir bütçedir”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 2022 yılında gider bütçesinin yüzde 50’ye yakınını yatırıma ayırdıklarını belirterek, “2022 bütçesi, yatırım bakımından çok dengeli, çok iddialı bir bütçedir” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, meclis toplantısında ilk olarak gelir ve gider tahminleri ile bunları gerçekleşme oranlarına dair açıklama yaptı.



"Evdeki hesap çarşıya uydu gelirler beklentiden fazla, giderler az çıktı"

2019’da 820 milyon TL gider tahmininin, 726 milyon TL, 2020 yılında 950 milyon TL gider tahmininin 876 milyon TL olarak çok yakın gerçekleştiğini belirten Bayram, gelirin de aynı şekilde 2019’da 740 milyon TL tahmin edilip 762 milyon TL, 2020’de 855 milyon TL tahmin edilip 951 milyon TL olduğunu açıkladı. 2021 yılına ilişkinse, “Bu sene 1 milyar 490 milyon TL gider tahmin edilmiş, 9. ayın sonu itibarıyla 1 milyar 33 milyon TL’yi geçmişiz. Sene sonu itibarıyla beklenen 1 milyar 378 milyon TL. Yani çok yakın bir gerçekleşme var. Şu anda 9. ayın sonu itibarıyla gerçekleşen gelir 906 milyon 991 bin TL. Sene sonu itibarıyla da bunun 1 milyar 209 milyon TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Tahmin ettiğimiz 1 milyar 50 milyon TL’ymiş. Bunun üzerinde bir gelirimiz var. Tabii, Ankara’dan maliyeden gelen paranın yanında yerelde biz de değer üretiyoruz” diye konuştu.

Genel Sekreter İlhan Bayram daha sonra 2021 yılı bütçe kalemleri için belirledikleri hedefler ve gerçekleşme oranlarını ele aldı.



Bütçenin yüzde 47’si yatırım

“Senenin başında bütçenin yüzde 43’ünü (sermaye giderleri kalemi) 2021 için yatırıma ayırmışız. Şu anda yüzde 40’ını da 9. ayın sonu itibarıyla gerçekleştirmişiz. Sene sonu itibarıyla da yine bu rakamın üzerinde olacağız” diyen Genel Sekreter İlhan Bayram, yatırıma harcanmak üzere ayrılan bir miktarın da diğer kalemlerin içinde gösterildiğini anlattı. Bunlar da entegre edildiğinde yatırıma ayrılan miktarın bütçenin 697 milyon TL olduğunu belirten Bayram, bunun da bütçenin yüzde 47’sinin yatırıma ayrılması demek olduğunu vurguladı.

İlhan Bayram şeffaf bir belediyecilik anlayışı taşıdıklarını belirerek 20192021 yılları arası belediyenin borç kalemlerine ilişkin miktarları da paylaştı.



Kur farkına rağmen borçlar azaldı

Piyasa olan borcu erittiklerini belirten İlhan Bayram, “Başladığımız zaman 366 milyon bir piyasa borcuyla karşılaştık. Bunu zaman içerisinde erittik. Şu anda 44 milyon 442 bin borç gözüküyor. Parça parça bunlar zamanları var yoksa bunu ödeyecek gücümüz de var” dedi. Toplam borcun başladıklarında 2 milyar 237 milyon TL olduğunu belirten Bayram, şu anda 1 milyar 957 milyon TL’ye düşürüldüğünü ifade etti. Toplamın içinde önemli yer tutan yurt dışı kredilerin de kur farkına rağmen azaltıldığını dile getiren İlhan Bayram, “2019’da 1 milyar 53 milyon TL’ye çıkmış. İşte ödeye ödeye bu yılın 9. ayı itibarıyla 806 milyon TL’ye kadar gerilettik” ifadelerini kullandı.



SASKİ ve SAMULAŞ’a pandemi desteği

Büyükşehir’in 2021 yılında kendi iştiraki kuruluşlara da para aktarımı yaptığını belirten İlham Bayram, “Bizim Büyükşehir babadır, kendi kuruluşlarında sıkıntıya giren olursa ister istemez onlara kaynak aktarmak durumundadır. SASKİ’ye aktardığımız bir para var. SAMULAŞ’a aktardığımız bir para var. Pandemi döneminde toplu ulaşımda bir koltuk boş bir koltuk dolu veya ayakta yolcu alınmayacak gibi uygulamalar oldu. SAMULAŞ için bunların hepsi zarardır. Bu dönemde SAMULAŞ’a 50 milyon TL para aktarmak durumunda kaldık. Bu Büyükşehir’in yüklendiği bir sosyal sorumluluktur” bilgilerini verdi.

2018 2021 yılları arasında ödemeleri gösteren tabloda, SASKİ’ye 2018 ve 2019 yıllarında hiç ödeme yapılmadığı, 2020’de 11 milyon TL ödendiği, 2021 yılında 9. ay itibarıyla da 31 milyon TL ödeme yapıldığı görüldü. SAMULAŞ’a da 2018’de 16 milyon 997 bin TL, 2019’da 24 milyon 996 bin TL, 2020’de 14 milyon 58 bin TL, 2021 yılında 9. ay itibarıyla da 49 milyon 829 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 2022 yılı için ön görülen gider bütçesinin 1 milyar 936 milyon TL, gelir bütçesinin 1 milyar 453 milyon TL olduğunu belirterek buna ilişkin detaylara da yer verdi.



2022 yılında da gider bütçesinin yüzde 50’ye yakını yatırıma ayrıldı

İlhan Bayram şöyle devam etti:

“Yüzde 41 yatırıma ayrılmış (sermaye giderleri kalemi), mal ve hizmet alımı giderleri kaleminin bir kısmı buraya eklenmesi lazım, personel giderleri kaleminin bir kısmının buraya eklenmesi lazım bunlar da eklendiği zaman yüzde 50’ye yaklaşıyor. Yedek ödeneklerden de (yüzde 7.5) tabii ki buraya eklenen oluyor. Yatırım bakımından çok dengeli çok iddialı bir bütçedir.”

Bayram, yatırıma ayrılan (sermaye giderleri kalemi) rakamın 791 milyon TL, diğerlerinin de (iş makinesi kiralama giderleri ve yatırıma entegre olmuş personel giderleri) eklendiğinde, yatırıma ayrılmış rakamın 846 milyon TL olduğunu bildirdi.



Gelir gider arasındaki 500 milyon TL fark gerektiğince borçlanılacak

Gelir bütçesinin gider bütçesinden daha az ön görüldüğünü, ikisi arasındaki 500 milyon TL farkın da borçlanmaya ayrıldığını belirten İlhan Bayram, meclisten yetki alınıp ihtiyaç kadar borçlanılacağını kaydetti. İlhan Bayram, “Gelirlerimiz baktığımız zaman 1 milyar 453 milyon TL gelir öngörüldü. Bu rakamlar gerçekçi rakamlar. 2021 yılı rakamlarından da ön gördüğümüzün üzerinde gelir temin edildiği zaten görülüyor. Peki, aradaki kısmı ne yapacaksınız, gelir gider arasındaki yaklaşık 500 milyon TL farkı ne yapacaksınız derseniz. Bunu borçlanma olarak koyduk. Ama bunların tamamını kullanacağız diye bir şey yok. Meclisimizden bu yetkiyi alacağız. Bu yanımıza duracak gerektiği kadar kullanacağız. 2021 için 440 milyon TL borçlanma ön görülmüştü. Ama bunun ne kadarını kullandık derseniz. 240 milyon TL’sini kullandık. Bundan sonra da yıl içinde daha borçlanma yapmayacağız. Yani rakamların büyüklüğüne bakıp bu kadar borçlanacağız diye bir şey yok. Biz yetkiyi alalım ihtiyaç kadar borçlanacağız” şeklinde konuştu.

İlhan Bayram, 2022 yılı bütçesinde 2021 yılı bütçesine göre personel giderleri kalemini daha düşük tuttuklarını, mal ve hizmet alım giderleri kalemi ile sermaye giderleri kalemini ise daha yüksek tuttuklarını sözlerine ekledi.

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