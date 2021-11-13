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Gıda İhtisas OSB alt yapı projeleri 30 Kasım’da ihaleye çıkıyor

İHA

Gıda İhtisas OSB alt yapı projeleri 30 Kasım’da ihaleye çıkıyor

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alt yapı projelerinin 30 Kasım’da ihaleye çıkacağını söyledi.
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en gelişmiş şehri olan Samsun, sadece bölgesinin değil, ülkenin de önemli bir ticaret, sağlık, sanayi, lojistik ve tarım şehri. Sahip olduğu Çarşamba ve Bafra Ovaları, Yeşilırmak ve Kızılırmak Nehirleri tarafından sulanan Türkiye’nin en büyük delta ovaları arasında yer alıyor. Verimli toprakları sayesinde çok sayıda ürünün yetiştirilmesine de imkân sağlıyor. Samsun’un tarımsal potansiyeli yüksek olması ve bu tarımsal üretimin gelişen tüketim taleplerine uygun arz edilmesi için gıda üzerine ihtisaslaşmış sanayi tesislerinin gelişmesi için Gıda İhtisas OSB’de gerek parsel tahsis talepleri gerekse alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

“OSB’nin neredeyse tamamının tahsisini gerçekleştirmiş olduk”
Gıda İhtisas OSB’nin, bölge devlet karayolu üzerinde SamsunÇarşamba Havalimanı’na 7 km, Samsun Limanı’na 19 km, Devlet Demiryolu Samsun İstasyonu’na 16 km mesafede ve konumu itibarıyla cazip bir yerde bulunduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Mevcut 46 hektarlık OSB’mizi 21 hektar daha genişleterek 67 hektar alana ulaştık. Konumu ve sağladığı avantajlarla da yatırımcısına cazip olanaklar sunan Gıda OSB’nin alanının genişlemesiyle birlikte çok sayıda yatırımcımızdan parsel tahsis talebi geldi. Titiz bir çalışma yürüterek hemen inşaatına başlayacak ve inşaatı biter bitmez üretime başlayacak firmalardan taahhütlerini aldık ve OSB’nin neredeyse tamamının tahsisini gerçekleştirmiş olduk” dedi.

“Örnek bir OSB olacak”
Gıda İhtisas OSB’nin parsel tahsis talepleri ve genişletme konuları görüşülürken mevcut OSB alt yapısının ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle bozulduğunu, hem bu mevcut yerlerin hem de tahsisi yapılan yeni yerlerin kanalizasyon, içme suyu, yol, yağmur suyu hatlarını değiştirme kararı aldıklarını açıklayan Vali Dağlı, “İlerleyen yıllarda problemlerin yaşanmaması için mevcut OSB yolları ile ilave OSB yollarını hasır donatılı C35 beton yol uygulaması olacak şekilde yol, su, kanalizasyon, elektrik ve çevre duvarı gibi alt yapı projeleri büyük bir titizlikle hazırlanmış, ihale sürecine girilmiş, ihale hukuki süresi sonucu 30 Kasım 2021 itibarıyla ihalesi tamamlanmış olacaktır. Ayrıca arıtma tesisi projesi de hazırlanmış olup arıtma tesisi ile ilgili ihale sürecinin de 10 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. İhaleden hemen sonra alt yapı inşaatlarımız başlayacak olup tüm inşaatların 9 ay içerisinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. OSB Bölge Müdürlüğü Yönetim Binası ihalesi yapılmış olup buranın da inşaatına en kısa süre içerisinde başlanacaktır. Gıda OSB, alt yapı tesislerinin tamamlanmasıyla birlikte inşallah örnek bir OSB olarak gösterilecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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