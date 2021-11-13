TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 0

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında konuk ettiği rakibi Elazığ Karakoçan FK takımı ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Ramazan Haymana xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Yakup Keçeci xx
Çarşambaspor: Kadir xx, Metin xx, Mete Han x, Ozan xx, Safa xx (Mert dk. 66 x), Enver xx, Hasan xx, Aykut xx, Cihat xx, Muhammet Mustafa xx, Ahmet Hasan x (Fırat dk. 84 ?).
Elazığ Karakoçan FK: Eren xx, Ramazan xx, Ömer Faruk xx, Eren xx, Fatih xx, Ömer x (Sezer dk. 87 ?), Oğuzhan xx, Kaan xx, Ekrem x (Furkan dk. 74 x), Muhammed Furkan xx, İlhan x (Hüseyin dk. 81 x)
Kırmızı Kart: Mete Han (dk. 90+4) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Aykut, Muhammet Mustafa, Enver. (Çarşambaspor), Kaan, Ömer. (Elazığ Karakoçan FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.