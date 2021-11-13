Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

Birbirinden eğlenceli oyunlar ve yarışmaların bulunduğu atölye etkinlikleri Samsun Yeşilyurt AVM'de başladı.
Samsun Yeşilyurt Alıveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli oyunları ve yarışmaları çocuklarla buluşturuyor. Atölye etkinlikleri kapsamında AVM'nin en üst katında çocuklar için ücretsiz faaliyet yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Bu alanda çocuklar etkinliklerin ilk gününde çuvalla yarış, ağızlarında kaşıklarla top taşıma gibi eğlenceli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
21 Kasım tarihine kadar devam edecek etkinliklerde çocuklara 15 Kasım'da drama atölyesinde, 16 Kasım'da şapka yapım atölyesinde, 1718 Kasım'da maske yapım atölyesinde, 19 Kasım'da orff ritim atölyesinde ücretsiz etkinlikler hazırlandı. Çocuklar 20 21 Kasım'da ise eğlenceli kahramanlarla yarışmalar yapabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.