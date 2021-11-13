Silahlı market soygunu zanlısı tutuklandı

Samsun'da bir zincir market şubesine girerek, çalışan kadının kafasına silah dayayıp paraları isteyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Kasım Salı günü meydana gelen olayda, yüzünü beyaz bez ile kapatan ve elleri cerrahi eldivenli olan kimliği belirsiz bir kişi, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde bulunan A101 market şubesine girdi. Şahıs, marketin alt kısmında bulunan kadın çalışan E.M.'nin (21) kafasına silah dayayıp paraları istedi. E.M., kimliği belirsiz soygun şüphelisine kasanın kendisinde olmadığını söyledi. Bu sırada marketteki erkek çalışan F.E. (34), alt kata indiğinde soyguncuyu genç kadının kafasına silah dayamış vaziyette gördü. Olaya müdahale etmek isteyen F.E.'ye elindeki tabancayla bir el ateş eden zanlı, para alamadan panik içinde marketten kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi.

Gerçekleşen ‘nitelikli yağma’ konusuyla ilgili yapılan araştırmalar ve kamera çalışmaları doğrultusunda olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Salih Can K.'nin marketin farklı bir şubesinin eski çalışanı ve işten çıkartılmış olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Salih Can K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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