Dr. Atmaca: “Son 10 yılda diyabetin ülkemizdeki sıklığı yüzde 100 arttı”

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle bilgilendirmelerde bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, “Son 10 yılda diyabetin ülkemizdeki sıklığı yüzde 100 artarak yüzde 15'e çıkmıştır. Diyabet tedavi teknolojilerinden tüm hastaların sürekli ve eşit biçimde yararlanabilmesi için hastalıkla ilgili farkındalığın ve ülkelerin sağlık harcamaları bütçesi artırılmalıdır” dedi.

Her yıl Kasım ayının 14’ü Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, diyabet hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diyabet Günü’nün insülini keşfeden Frederick Banting’ın doğum gününe atfen her yıl 14 Kasım’da anılan bir gün olarak ilan edildiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, “Her yıl veya dönemsel olarak diyabetle ilişkili farklı bir temaya odaklanılan günde 2020 yılının teması ‘Hemşire ve Diyabet’ olarak seçilmiştir. 20212023 yıllarının teması ise 'Diyabet Bakımına/Tedavisine Erişim' olarak belirlendi. Dünya genelinde yaklaşık 460 milyon insanın diyabet hastası olduğu biliniyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tip 2 diyabet sıklığı artan obezite sıklığına paralel olarak artış göstermektedir. Son 10 yılda ülkemizdeki diyabet sıklığı yüzde 100 artarak erişkinlerde yüzde 15'e çıkmıştır” diye konuştu.



“Milyonlarca insan hastalığın tedavisi ve bakım hizmetlerine ulaşamıyor”

Diyabet hastalığı ile ilgili bakım hizmetleri ve tedavi imkânları son yıllarda artmasına rağmen hâlâ milyonlarca insanın hastalığın tedavisi ve bakım hizmetlerine ulaşamadığını belirten Prof. Dr. Atmaca, “Diyabet bakım ve tedavi olanaklarından eşitçe ve sürekli yaralanabilmek insan hakları gereğidir. Hastalığın ve komplikasyonlarının önlenmesi ile ilgili stratejilerden, tedavisi ile ilgili ilaçlardan ve diyabet teknolojilerinden tüm hastaların sürekli ve eşit biçimde yararlanabilmesi için hastalıkla ilgili farkındalığın ve ülkelerin sağlık harcamaları bütçesi artırılmalıdır” şeklinde konuştu.

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