Samsun kışın da çiçek bahçesi

Samsun'un parklarına, bahçelerine kadın eli değiyor. Kış ayında da her yer çiçek bahçesine dönüştürülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan park, bahçe, kavşak ve refüjlerde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla kış aylarında bile Samsun'a baharı yaşatıyor. Kadın personel tarafından yapılan çiçek dikimleri ile Samsun kadınların elinde güzelleşiyor.

Yaz sezonunda 7 farklı tür ve renklerde toplam 600 bin adet çiçek dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kış aylarında da Samsun'a bahar havası yaşatmaya devam ediyor. Ekipler park, bahçe, kavşak ve orta refüjlere 8 farklı türde toplam 650 bin adet kışlık çiçek dikimine başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri aynı zamanda özellikle ana caddeler üzerindeki kavşaklara yapılan peyzaj düzenlemeleri ile de kentte estetik bir görüntü kazandırıyor. Şehir merkezlerinde doğa ve insanın buluşmasını parklar ve yeşil alanların oluşturduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gerek kentsel dönüşüm gerek yol ve altyapı gerekse tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için yapılan projelerin yanı sıra yeşillendirme çalışmalarıyla da her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir inşa ettiklerini söyledi.



“8 farklı türde 650 bin çiçek dikilecek”

Tüm yeşil alanlarda kış çalışmalarına başladıklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “Kışlık mevsim çiçeklerinin dikimine başladık. Menekşe, nergis, sümbül, çuha başta olmak üzere 8 farklı türde 650 bin adet çiçeği toprakla buluşturacağız. Karadeniz'in incisi olan Samsun'umuzu yaz kış çiçeklerle renklendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda estetik görünüme de büyük önem veriyoruz. Aslında kış ayında yaptığımız bu çalışmalar bir anlamda bahar ayları için de hazırlık oluyor. Tüm yeşil alanlarımızda bu çalışmalar yapılıyor” dedi.



“Park ve bahçeler kadınların elinde güzelleşiyor”

Çiçek dikiminde özellikle kadın personelin çalıştırıldığını da belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “15 kadın personelimiz tüm yeşil alanlarda çiçek dikimini yapıyor. Özellikle onlarla çalışıyoruz. Çünkü kadın personellerimiz daha hassas. Tıpkı evlerinde bir oya işler gibi çiçekleri toprakla buluşturuyor. Desen desen çizerek dikiyorlar. Kadın personelimiz ile yapılan bu çalışmalar daha verimli oluyor. Ayrıca diktikleri çiçeklere sahip çıkıyorlar. Park ve bahçelerimiz kadınlarımız elinde güzelleşiyor” diye konuştu.

16 yıldır çiçek dikimi yaptığını söyleyen Remziye Altınok, işini severek ve huzur içinde yaptığını dile getirdi. Altınok ayrıca şunları söyledi:

“Çiçek fidanını dikerken, bir çocuğu yetiştirir gibi aynı o duyguları hissediyorum. Her fidanı toprakla buluştururken sanki kendimden bir parçayı toprağa vermiş gibi hissediyorum. Çiçek dikiminden toprak serimi ve çapalamasına varıncaya kadar her işi yapıyoruz. Yorulmuyoruz. Yaptığımız işi de severek yapıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.