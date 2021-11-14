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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım Belediyesi sokak hayvanları için beslenme ünitesi üretimine başladı

İHA

İlkadım Belediyesi sokak hayvanları için beslenme ünitesi üretimine başladı

– İlkadım Belediyesi, sokak hayvanları için beslenme ünitesi üretimine başladı. Üretilen üniteler sokakların belli başlı yerlerine yerleştirildi.
Havaların soğumasıyla birlikte İlkadım Belediyesi, hayat şartları iyiden iyiye zorlaşan sokak hayvanları için çalışmalarını maksimum düzeyde artırdı. Belediye ekipleri, sokak hayvanları için belediye atölyelerinde mama ve su besleme ünitesinin üretimine başladı. Sahipsiz sokak hayvanlarının korunup, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettiren İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri uygulanan bu çalışmayla köpek ve kedilerin mama ile su ihtiyaçlarını karşılıyor. Besleme odaklarının ardından her mahallede parklar, taksi durakları ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara mama ve su kutuları yerleştiren ekipler, rutin olarak haftada 3 gün beslenme odaklarını düzenli olarak gezerek su ve kuru mama takviyesi yapıyor. Beslenme odaklarına hayvan severlerin de yiyecek bırakmasına olanak sağlayan sisteme sokakta yaşayan tüm canlıların soğuk kış şartlarının olumsuzluklarını rahat atlatmalarını sağlamak için kuru mama, beslenme ünitesi ve seyyar barınak çalışmalarına mahalle sakinlerinin de sahiplenmesini hedefleyen çalışma ile yaklaşan soğuk kış günlerinde can dostları aç ve susuz kalmamaları amaçlanıyor.

“Doğa ve hayvan dostu bir İlkadım için çalışmalarımıza devam edeceğiz”
Sokaktaki canlıların şehrin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ilçenin yaşayan tüm canlıları ile güzel olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu mama odaklarının temizliği ve bakımı da belediyemizin sorumluluğunda. Bizler sadece İlkadım’daki hemşerimizin değil, sokaktaki kedilerimizin ve köpeklerimize yaşam desteğiyiz. Doğanın ve doğadaki tüm canlıların sağlığı tüm halkımızın sorumluluğudur. Sokak hayvanları bakımı konusunda vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyor, uygun alanlara su ve yiyecek bırakarak destek olmalarını istiyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir İlkadım çalışmalarımız sürdüreceğiz” dedi.

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