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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce genç Samsun’u keşfetti

İHA

Binlerce genç Samsun’u keşfetti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Samsun’u Keşfet Şehrini Farket Projesi” kapsamında 135 günde 5 bin öğrenciye şehri gezdirdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından “İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor” mottosuyla planlanan "Büyükşehir Gençlik Hareketi" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Samsun’u Keşfet Şehrini Farket Projesi geçen Temmuz ayında başlatıldı. Projenin ilk ayağında özelikle şehir merkezi dışında kalan ilçelerde yaşayan 8’nci ve 9’uncu sınıf öğrencileri bulundukları yerlerden otobüslerle alınarak kent merkezine getirildi. Öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu, Tütün İskelesi, Onur Anıtı, Panorama Dijital Gösterim Merkezi ve Bandırma Gemi Müzesi’ni ziyaret edip, Samsunum 1 Gemisi ile deniz turu attı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, uzman rehberlerle Milli Mücadele şehrinin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini tanıttı. Projenin ikinci ayağında ise öğrenciler için kent merkezi dışındaki ilçeleri kapsayan özel gezi programları düzenlendi. Öğrenciler bu ilçelerdeki tarihi ve turistik yerlere götürüldü. Bulundukları ildeki önemli turizm noktalarını gören öğrenciler geziler sırasında büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.
Projenin son rotasında öğrenciler Çarşamba ve Ayvacık ilçelerini görme fırsatı buldu. Suat Uğurlu Barajı’na götürülen öğrenciler burada tesisi gezip, mühendislerden barajda tutulan su ile nasıl elektrik enerjisi elde edildiğini öğrendi. Ardından Suat Uğurlu Baraj Gölü’ne giderek Samsunum2 gemisi ile tur attı. Öğrenciler tur sırasında keyifli anlar yaşadı. Bol bol fotoğraf çekip müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Ardından Çarşamba ilçesine geçen öğrenciler burada tek bir çivi bile çakılmadan 'Kurt Boğazı' adı verilen yığma tekniği ile yapılan 8 asırlık Göğceli Cami’ni ziyaret etti. Program sonunda öğrencilere, Temsilci Genç Belgesi ve içerisinde hediyeler bulunan bir çanta verildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Samsun’u Keşfet Şehrini Farket Projesi’ 9 Kasım’da sona erdi. Projeye 17 ilçeden toplam 5 bin 4 öğrenci katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje ile gençlerin şehirlerine aidiyet duygularını arttırarak, problemlerin tespiti ve çözümünün parçası olmaları ve kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Demir şunları söyledi:
“Kentimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar için yapılan her çalışmaya büyük önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile kentimizde yaşayan yüzlerce gencimiz kendi şehirlerini tanıma imkanı buldu. Daha önce hiç görmedikleri doğal güzellikleri, tarihi eserleri, turizm noktalarını görme fırsatı yakaladı. Artık kentlerini daha iyi tanıyorlar. Öğrendiklerini, gördüklerini yakınlarıyla da paylaştılar. Bu noktada kentimizin geleceğinde kararlar alacak, şehri yönetecek, yön verecek gençlerimize Samsun’u daha iyi tanımalarını sağlamak için yürüttüğümüz bu çalışmayı tamamlamaktan çok mutluyuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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