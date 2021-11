Türkiye'nin ilk devlet destekli orman okulundan uluslararası başarı Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu, İklim Eylem Projesi'nde 250 okul arasına girmeyi başardı

Samsun'un Canik ilçesinde 2020 yılında Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olarak faaliyete başlayan Canik NamiyeMümin Erol Doğa ve Fen Okulu, 146 ülkeden 12 bin 858 okulun katıldığı İklim Eylem Projesi'nde 250 okul arasına girmeyi başardı.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir eğitim olan Take Action Global tarafından 146 ülkede 2 milyon 700 bin öğretmen ve öğrenciyi kapsayan ücretsiz küresel bir eğitim projesi olan İklim Eylem Projesi'nin sonuçları, 4 Kasım'da İklim Eylem Günü kapsamında 250 bin kişinin katıldığı çevrimiçi etkinlikte açıklandı. Kazananlar Cartoon Network'ün küresel hit dizisi The Amazing World of Gumball'daki birçok karakterin seslendirme sanatçısı Dan Russell ve 11 yaşındaki müzisyen Nandi Bushell tarafından açıklandı. Canik NamiyeMümin Erol Doğa ve Fen Okulu da, öğretmen Sibel Tok tarafından yürütülen iklim farkındalık projesi ile 250 okul içerisine girmeyi başardı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, NASA ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen İklim Eylem Projesi, öğrencilerin iklim krizi hakkında özgün yollarla bilgi edinmelerine ve çözümleri çevrimiçi olarak yaymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda küresel iklim değişikliği konusunda bir modül programı dahilinde çalışmalar yapan okulda öğrencilere kazandırılmak istenen en önemli hedef iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak. Take Action Global, İklim Eylem Projesi de dahil olmak üzere programlar aracılığıyla 2030 yılına kadar 1 milyar öğrenciyi daha temiz bir çevre için harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Take Action Global, çevre müfredatını öğrenci liderliğindeki projelerle birleştirerek fikir ve deneyimleri yerel ve küresel topluluklar, eğitim liderleri ve ortak kuruluşlarla paylaşıyor.

Canik NamiyeMümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda proje kapsamındaki çalışmalara ek olarak altı hafta boyunca öğrenciler iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi. TEMA Vakfı iş birliği ile ileri dönüşüm etkinliği yapıldı. Küresel iklim değişikliği konusunda okulda ne gibi önlemler alındığı konusunda bir tanıtım hazırlandı. Ukraynalı proje ortakları ile öğrenciler canlı görüşmede yaptığı çalışmaları paylaştı. Ağaç dikme etkinliği, çevre temizliği yapılarak, iklim değişikliğine karşı alınabilecek bireysel önemler konusunda çözümler üretildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.